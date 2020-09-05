برلمانية عراقية: زيارة بارزاني الى تركيا مخالفة للدستور

2020/09/05 | 17:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عضو مجلس النواب العراقي ، يسرى رجب السبت، توجيه سؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول زيارة رئيس منطقة كردستان نيجرفان بارزاني الى...

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