2020/09/05 | 17:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الشيخ جواد الخالصي من علماء الدين العراقيين على صفحته الشخصية في تويتر اليوم السبت : هل جاء ماكرون ليؤجل عملية المواجهة التي يخطط البعض ليدخل الع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخالصي: زيارة ماكرون للعراق هي تمهيد لحرب أهلية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخالصي: زيارة ماكرون للعراق هي تمهيد لحرب أهلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).