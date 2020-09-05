2020/09/05 | 17:21 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب الشيخ جواد الخالصي من علماء الدين العراقيين على صفحته الشخصية في تويتر اليوم السبت : هل جاء ماكرون ليؤجل عملية المواجهة التي يخطط البعض ليدخل الع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخالصي: زيارة ماكرون للعراق هي تمهيد لحرب أهلية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخالصي: زيارة ماكرون للعراق هي تمهيد لحرب أهلية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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