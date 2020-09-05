تطورات أزمة الجائحة في العراق: مؤشر الإصابات يتجاوز 256 ألفًا

سجل العراق أكثر 4600 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 5 أيلول/سبتمبر، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 23 ألفًا و872 نموذجًَا جديدًا وسجلت 4644 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 429
بغداد/ الكرخ: 720
مدينة الطب: 101
النجف: 240
السليمانية: 132
أربيل: 201
دهوك: 171
كربلاء: 271
كركوك: 157
ديالى: 107
واسط: 359
البصرة: 423
ميسان: 159
بابل: 65
الديوانية: 270
ذي قار: 298
الأنبار: 36
المثنى: 245
نينوى: 125
صلاح الدين: 135
الشفاء: 3891 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 449
بغداد الكرخ: 370
مدينة الطب: 101
النجف: 168
السليمانية: 70
أربيل: 210
دهوك: 206
كربلاء: 335
كركوك: 224
ديالى: 122
واسط: 61
البصرة: 534
ميسان: 130
بابل: 110
الديوانية: 72
ذي قار: 215
الأنبار: 124
المثنى: 144
نينوى: 240
الوفيات: 63 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 5
بغداد الكرخ: 1
مدينة الطب: 3
النجف: 3
السليمانية: 9
أربيل: 3
دهوك: 1
كربلاء: 4
كركوك: 4
ديالى: 2
واسط: 2
البصرة: 7
بابل: 4
الديوانية: 2
ذي قار: 6
المثنى: 2
نينوى: 3
صلاح الدين: 2
مجموع الإصابات: 256719
مجموع حالات الشفاء: 195259
الخاضعون للعلاج: 54038
الراقدون في العناية المركزة: 523
مجموع الوفيات: 7422
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