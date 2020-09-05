تطورات أزمة الجائحة في العراق: مؤشر الإصابات يتجاوز 256 ألفًا

2020/09/05 | 17:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 256 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق أكثر 4600 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 5 أيلول/سبتمبر، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 23 ألفًا و872 نموذجًَا جديدًا وسجلت 4644 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 429

بغداد/ الكرخ: 720

مدينة الطب: 101

النجف: 240

السليمانية: 132

أربيل: 201

دهوك: 171

كربلاء: 271

كركوك: 157

ديالى: 107

واسط: 359

البصرة: 423

ميسان: 159

بابل: 65

الديوانية: 270

ذي قار: 298

الأنبار: 36

المثنى: 245

نينوى: 125

صلاح الدين: 135

الشفاء: 3891 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 449

بغداد الكرخ: 370

مدينة الطب: 101

النجف: 168

السليمانية: 70

أربيل: 210

دهوك: 206

كربلاء: 335

كركوك: 224

ديالى: 122

واسط: 61

البصرة: 534

ميسان: 130

بابل: 110

الديوانية: 72

ذي قار: 215

الأنبار: 124

المثنى: 144

نينوى: 240

الوفيات: 63 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 5

بغداد الكرخ: 1

مدينة الطب: 3

النجف: 3

السليمانية: 9

أربيل: 3

دهوك: 1

كربلاء: 4

كركوك: 4

ديالى: 2

واسط: 2

البصرة: 7

بابل: 4

الديوانية: 2

ذي قار: 6

المثنى: 2

نينوى: 3

صلاح الدين: 2

مجموع الإصابات: 256719

مجموع حالات الشفاء: 195259

الخاضعون للعلاج: 54038

الراقدون في العناية المركزة: 523

مجموع الوفيات: 7422

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