2020/09/05 | 17:23 - المصدر: عين العراق

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العتابي يؤكد: لاوجود لانتخابات من دون تمرير قانون المحكمة الاتحادية

اعتبرت كتلة النهج الوطني تمرير قانون المحكمة الاتحادية بانة مدخل لتمرير باقي القوانين، مؤكدة انه لاوجود للانتخابات من دون قانون المحكمة الاتحادية.

وقال عضو كتلة النهج الوطني مهند العتابي في تصريح صحفي ان “تعطيل مجلس النواب طيلة الفترة الماضية لا يوجد له اي مبرر وانما بسبب الخلافات السياسية”.

واضاف ان “انهاء القراءة الاولى لقانون المحكمة الاتحادية سيكون مفتاح لتمرير القانون ومن ثم بقية القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات”.

واكد العتابي انه “لاوجود لانتخابات من دون قانون المحكمة الاتحادية كون نتائج الانتخابات مشروطة قانونا بمصادقة المحكمة الاتحادية وبنصاب كامل”.

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