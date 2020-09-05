بالوثيقة.. مقترحات التربية النيابية بشان موعد بدء العام الدراسي الجديد

2020/09/05 | 17:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، عن تقديمها عددا من المقترحات الى وزارة التربية بشأن موعد بدء العام الدراسي الجديد والية الدوام في المدارس.

وقال بيان للجنة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “لجنة التربية النيابية، عقدت، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة لمناقشة المواد المدرجة على جدول اعمالها”، مبينا ان “المجتمعون ناقشوا امتحانات الدراسة الاعدادية للعام الدراسي ( 2019 ، 2010 ) والتأكيد على المتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية للمراكز الامتحانية من اجل الوقوف على سير الامتحانات العامة ومدى توفير الخدمات والاجراءات الاساسية الواجب توفرها للطلبة ، والتأكيد على وزارة التربية من اجل تلافي المعوقات والمشاكل التي من شأنها ان تؤثر على انسيابية الامتحانات فضلا عن مناقشة موضوع بداية العام الدراسي ( 2020 ، 2021) “.

واضاف البيان، انه “نظرا للظروف التي شهدها البلد من تفشي جائحة وباء كورونا وزدياد الاصابات وبعد عدة لقاءات ومناقشات مع وزارة التربية اتفقت لجنة التربية النيابية على تقديم مقترحاتها الى وزارة التربية، ومنها تأجيل بداية العام الدراسي ( 2020 ، 2021 الى ما بعد 15/10/ 2020 وان يكون دوام الصفوف الاولية للمرحلة الابتدائية ( اول ، ثاني ، ثالث ) في اول ثلاثة ايام من الاسبوع ( السبت ، الاحد ، الاثنين ) ويكون دوام الصفوف ( رابع ، خامس ، سادس ) في النصف الثاني من الاسبوع ، اما بالنسبة الى طلاب المرحلة المتوسطة والاعدادية يتم تقسيمهم الى قسمين ويكون دوام كل قسم ثلاث ايام في الاسبوع بالاضافة الى تقليص مواد المناهج الدراسية و الابقاء على الفصول المهمة فقط”.





واكدت اللجنة، على “العمل بالمنصات الالكترونية التي اطلقتها وزارة التربية ومطالبة التلاميذ والطلبة بتقارير نصف شهرية او شهرية”، لافتة الى ان يكون “استيفاء اجور المدارس الاهلية من التلاميذ والطلبة بحسب ايام الدوام او بحسب اعطاء الدروس التعليمية من خلال المنصات الالكترونية على ان تتخذ الوزارة قرار بتخفيض الاجور”.

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