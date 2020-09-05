الغانمي يعد تعاون المواطنين مع القوات الأمنية “يبشر بالخير”

2020/09/05 | 17:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- عدّ وزير الداخلية عثمان الغانمي أن تعاون المواطنين مع القوات الأمنية “يبشر بالخير”، مؤكدا أن فرض هيبة الدولة واجب وطني لن يحيد عنه.وقال الغانمي في بيان إن “فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه”، موضحا أن “ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين […]

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