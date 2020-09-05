تصريحات مفاجئة من تياغو ألكانتارا حول مستقبله

2020/09/05 | 17:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علق الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني، على التقارير التي تتحدث عن اقتراب رحيله عن بطل الثلاثية في السوق الصيفي الحالي.ويتردد أن ألكانتارا قريب من الانتقال لليفربول الإنجليزي للعمل مع المدرب الألماني يورغن كلوب، كما تردد أن مانشستر يونايتد يريد ضم الدولي الإسباني.وقال ألكانتارا قبل مباراة إسبانيا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية: "كل عام يتحدثون عن انتقالي لناد مختلف، ويربطونني بأندية عديدة".وأضاف: "لم أبلغ أي شخص أنني أريد الرحيل عن بايرن ميونخ، ولم أتحدث مع أحد عن مستقبلي".وأكد ألكانتارا: "مباراة إسبانيا وأوكرانيا هي مستقبلي، غير ذلك لا يمكنني أن أتحدث عن أي شيء، هذا آخر ما أستطيع قوله حتى لقاء الغد".وقبل أيام، قال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "يبدو أن ألكانتارا يريد أن يغادر"، وأكد رومينيغه أن رحيل ألكانتارا سيكون مؤلما.وينتهي عقد ألكانتارا مع بايرن ميونخ في يونيو 2021، علما أنه انضم للنادي البافاري صيف 2013 من برشلونة.من جهته، قال هانز فليك مدرب بايرن ميونخ: "أعتقد أن ألكانتارا سيرحل عن النادي، وأظن أن قراره تم اتخاذه بالفعل".محمد

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