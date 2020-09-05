تطورات جديدة بقضية زوج شيرين عبد الوهاب بعد الحكم بسجنه عام

2020/09/05 | 17:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قرر القضاء المصري قبول الإستئناف على الحكم الصادر بحق الفنان المصري حسام حبيب زوج المطربة شيرين وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام .واستأنفت النيابة العامة المصرية على قرار محكمة جنح القاهرة بحبس ” حبيب ” لإتهامه بالتعدي على المنتج ياسر خليل بالضرب والشروع بالقتل ، مطالبة بالبراءة .وكان المنتج ” ياسر […]

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