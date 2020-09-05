العراق يحافظ على موقعه 38 عالميا كأكبر احتياطي للذهب

2020/09/05 | 17:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلن المجلس العالمي للذهب أن العراق حافظ على موقعه 38 عالميا أكبر احتياطي للذهب لشهر اب.وقال المجلس في جدول له في شهر ايلول الجاري ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية والجزائر ولبنان وليبيا.واضاف ان “احتياطيات العراق من الذهب بلغت 96.3 طن وهي تعادل 8.8 % من باقي العملات […]

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