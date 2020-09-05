يحيى رسول: العمليات التي انطلقت قد تطول وتشمل محاور اخرى

2020/09/05 | 17:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشف مكتب القائد العام للقوات المسلحة، السبت، عن محاولة المطلوبين فتح النيرات على القوات الامنية اثناء القبض عليهم خلال العمليات الامنية في بغداد، مبينا ان العمليات قد تطول وتشمل محاور اخرى.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول لـ/المعلومة/ ان العملية الامنية التي انطلقت اليوم في بغداد اسفرت عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

واضاف ان “المطلوبين حاولوا فتح النيران على القوات الامنية الان القوات الامنية تمكنت من القبض عليهم بجرائم قتل وتجارة مخدرات”، مشيرا الى ان العملية قد تطول لأيام اخرى”.

واوضح رسول ان “تلك العمليات لن تقتصر على بغداد والبصرة وانما تشمل محاور اخرى”.انتهى25و

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