جمع تواقيع نيابية لمناقشة سبب تأخر توزيع البطاقة التموينية

2020/09/05 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، اليوم السبت، انه جمع اكثر من 50 توقيعا من اعضاء مجلس النواب لمناقشة سبب تأخر توزيع البطاقة التموينية.

وقال الجابري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “قدمت طلبا الى رئيس مجلس النواب، مرفقا بتواقيع اكثر من 50 توقيعا من اعضاء مجلس النواب لمناقشة سبب تأخر توزيع البطاقة التموينية”، مبينا ان “رئيس المجلس احال الطلب الى لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس لتقدم تقريرها في ما ورد في الطلب ولتتم مناقشة الامر بعد ان يكتمل التقرير في جلسة مجلس النواب”.

واضاف الجابري، ان “هناك تاخير في توزيع مفردات البطاقة التموينية رغم انها تمثل العصب الرئيسي لحياة المواطن وهناك الآلاف من العوائل لا تمتلك مصدر معيشي سوى تلك المواد الغذائية التي تحصل عليها من تلك المفردات”.

واكد، ان “مفردات البطاقة اخذت تتضاءل يوما بعد يوم رغم رداءتها حتی تلاشت نهائيا وقد مضى اكثر من ثلاث اشهر دون وصولها للمواطن”، داعيا الى “وضع حلول آنية وجذرية لمشكلة مفردات البطاقة التموينية في البلاد”.

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