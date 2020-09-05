الهدف التاريخي رقم 100 يراوغ رونالدو بعد إصابته

2020/09/05 | 17:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- ربما يضطر كريستيانو رونالدو للانتظار عدة أيام أخرى قبل محاولة تسجيل هدفه المئة مع منتخب البرتغال، بعد تعرضه لإصابة في القدم أثارت الشكوك حول مشاركته في مباراة بلاده على أرضها مع كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم السبت.ويعد رونالدو هداف البرتغال عبر العصور، وأكثر لاعب في البلاد خوضا للمباريات الدولية، ولكن أهدافه توقفت […]

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