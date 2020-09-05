الموسوي: نحو10% من الشعب العراقي مصاب بفيروس كورونا

2020/09/05 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد عضو مجلس النواب جواد الموسوي، ان تكون الاعداد المعلنة للمصابين بفيروس كورونا مطابقة لما هو موجود على ارض الواقع.

وأكد الموسوي في تصريح، ان الاعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس اكثر من تلك المعلنة، وتتراوح بين عشرة الاف الى عشرين الفا يوميا، وان نحو عشرة بالمئة من الشعب العراقي مصاب بالفيروس، فيما لفت الموسوي الى ان الاعداد المكتشفة تتزايد مع تزايد الفحوص وظهور نتائجها.

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