2020/09/05 | 17:41 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: اعادة فتح نفق العامرية امام حركة السير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: اعادة فتح نفق العامرية امام حركة السير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).