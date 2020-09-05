خارطة الإصابات الجديدة في الكرخ

2020/09/05 | 17:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 أيلول 2020)، إن عدد الاصابات 720 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——— 14

ابو دشير ——— 9

الاسكان ———- 6

الاعلام ———— 14

البياع ———— 12

التاجي ———- 11

الحارثية ———- 5

الحرية ———- 52

الدورة ———- 60

الدولعي ——— 1

الرحمانية ——- 5

السيدية ——— 13

الشرطة الخامسة —— 2

الشرطة الرابعة ——— 1

الشعلة ——— 41

الصالحية —— 1

الطارمية —— 23

الطوبجي —— 1

العامرية —— 8

العطيفية —— 4

العلاوي ——- 4

الغزالية ———- 18

القادسية ——— 23

الكاظمية ——— 28

الكرخ ———— 6

اللطيفية ——— 6

المحمودية ——- 64

المشاهدة ——- 4

المعالف ———- 4

المنصور ———- 13

المواصلات ——- 1

الوشاش ———- 9

اليرموك ———- 25

اليوسفية ———- 7

جكوك ———— 3

حي الجامعة ——- 27

حي الجهاد ——- 36

حي الخضراء —— 26

حي العامل ——— 45

حي العدل ——— 18

حي الفرات ——- 21

سبع البور ——— 8

سويب ————- 3

سجن الكرخ ——- 1

شارع حيفا ——— 2

كرادة مديم ——- 1

ناحية الرشيد ——— 5

مجمع مطار بغداد —- 1

سكنة جانب الرصافة —- 13

محافظة الديوانية ——- 2

محافظة المثنى ——- 2

محافظة النجف —— 2

محافظة بابل ———- 2

محافظة ديالى ——— 2

محافظة ذي قار ——- 2

محافظة صلاح الدين ——— 1

محافظة البصرة ————— 1

الشفاء:370

الوفيات:1

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