سياسي: فرنسا تقود حملة للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر تحركاتها بالمنطقة

2020/09/05 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

رأى المحلل السياسي عباس العرداوي، السبت، ان فرنسا تقود حملة للتطبيع الصهيوني مع عدد من الدول العربية عبر تحركات رئيسها ماكرون في الشرق الاوسط.

وقال العرداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “فرنسا احد الدعمين لعملية التطبيع العربي الصهيوني وتحاول ان تجر الكثير من الدول”، لافتا الى ان “تحركات ماركون في منطقة الشرق الاوسط الهدف منها تحقيق التطبيع العربي الصهيوني”.

واضاف ان “هنالك مخاوف من جر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر زيارة ماكرون الاخيرة الى العراق وزيارات اخرى”، مبينا ان “زيارة ماكرون غير واضحة المعالم حتى الان وقد تتبين نتائجها خلال الايام القليلة القادمة”.

و استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



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