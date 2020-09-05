كوشنر : معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل إنجاز بالمنطقة

2020/09/05 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، تعد إنجازا كبير تحقق في المنطقة.وشدد كوشنر على أن المعاهدة فتحت فرصا واسعة للتعاون في مجالات عدة، معربا عن أمله في أن تتبع دول أخرى نفس النهج.وأضاف المسؤول الأميركي: “لقد فوجئ الكثير بالمعاهدة التي أبرمتها إسرائيل ودولة الإمارات، لأن […]

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