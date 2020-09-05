الأطعمة الممنوع تناولها بعد التمارين الرياضية

2020/09/05 | 17:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

أعلن الخبراء أن ما يتم تناوله بعد التمرينات الرياضة مهم جدا بقدر أهمية التمارين نفسها، مشيرين إلى أن الجسم يستخدم الجلوكوز المخزن في الجسم، لإنتاج الطاقة.

وبناء على ذلك، كشف الخبراء بعض المنتجات الغذائية التي لا يجب على الشخص تناولها بعد قيامه بتمارين رياضية.

ووفقا للخبراء، يجب تجنب الأطعمة السكرية والمعالجة، حيث يحتاج الجسم في هذه الفترة (ما بعد التمارين) إلى العودة إلى حالته الطبيعية، ولكن هذا النوع من المنتجات يقوض ذلك، وذلك بسبب أن الجسم يحرق الكربوهيدرات المعقدة ثم الدهون.

وأشار الخبراء إلى بعد تناول المشروبات السكرية أو الوجبات الخفيفة، تتباطأ عملية حرق الدهون، حسب موقع “medikforum”.

وأضاف الخبراء أنه يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تضر بالجهاز الهضمي مثل الأطعمة الغنية بالتوابل وحتى شرائح اللحم، حيث أن الجسم بحاجة إلى أطعمة سهلة الهضم بعد التمارين الشاقة.



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