شركات مطوّرة للقاح كورونا تعّد تعهدا هاما

2020/09/05 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن عددا من الشركات المطوّرة للقاحات “كوفيد-19″، ومنها فايزر وجونسون آند جونسون ومودرنا، تعتزم إصدار تعهد عام بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة.وذكرت الصحيفة يوم الجمعة أن هذه الشركات ستتعهد بالالتزام بمستوى عال من المعايير العلمية والأخلاقية في إجراء الدراسات […]

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