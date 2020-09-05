2020/09/05 | 17:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).