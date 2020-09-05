صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/09/05 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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اوضحت دائرة صحة الكرخ، السبت، 05 أيلول، 2020 التوزيع الجغرافي لـ 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 720 موزعة كالآتي:

أبو غريب 14

ابو دشير 9

الاسكان 6

الاعلام 14

البياع 12

التاجي 11

الحارثية 5

الحرية 52

الدورة 60

الدولعي 1

الرحمانية 5

السيدية 13

الشرطة الخامسة 2

الشرطة الرابعة 1

الشعلة 41

الصالحية 1

الطارمية 23

الطوبجي 1

العامرية 8

العطيفية 4

العلاوي 4

الغزالية 18

القادسية 23

الكاظمية 28

الكرخ 6

اللطيفية 6

المحمودية 64

المشاهدة 4

المعالف 4

المنصور 13

المواصلات 1

الوشاش 9

اليرموك 25

اليوسفية 7

جكوك 3

حي الجامعة 27

حي الجهاد 36

حي الخضراء 26

حي العامل 45

حي العدل 18

حي الفرات 21

سبع البور 8

سويب 3

سجن الكرخ 1

شارع حيفا 2

كرادة مديم 1

ناحية الرشيد 5

مجمع مطار بغداد 1

سكنة جانب الرصافة 13

محافظة الديوانية 2

محافظة المثنى 2

محافظة النجف 2

محافظة بابل 2

محافظة ديالى 2

محافظة ذي قار 2

محافظة صلاح الدين 1

محافظة البصرة 1

الشفاء:

370

الوفيات:

1

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