التقاعد توضح أسباب الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين لشهر ايلول

2020/09/05 | 17:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ أكدت هيئة التقاعد الوطنية، أن المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين لشهر أيلول هي نتيجة السلف والقروض والالتزامات المالية الأخرى من المصارف المانحة. وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت وجود استقطاعات في الرواتب التقاعدية لشهر أيلول 2020، لذا نود أن نُبين للمتقاعدين أن المبالغ المستقطعة من رواتبهم هي نتيجة السلف والقروض والالتزامات المالية الأخرى من المصارف المانحة كلاً حسب توطين راتبه وقد تم استيفاء تلك المبالغ المستقطعة من قبل تلك المصارف". وأضافت:" أن الهيئة غير مسؤولة عن تلك الاستقطاعات وسبق وأن تم تبليغ تلك المصارف من قبل الهيأة باستيفاء القروض والسلف من المتقاعد المقترض أو المستلف على وفق نظام الاستقطاع المعمول بهِ في الالتزامات المالية وبإمكان المتقاعدين المستقطعة رواتبهم الاستعلام من المصارف المانحة للقروض والسلف"./انتهى7

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