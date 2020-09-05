2020/09/05 | 17:54 - المصدر: عين العراق

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تأجيل زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الى بغداد..



لهذا السبب

صرح سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني يوم السبت بتأجيل زيارة وفد حكومة الاقليم الى بغداد الى منتصف الاسبوع الجاري.

وقال هورامي ، ان زيارة وفد حكومة الاقليم برئاسة طالباني الى بغداد تأجلت الى يوم الاثنين او الثلاثاء من هذا الاسبوع.

وعزا سبب التأجيل الى عدم استكمال الاجندة الخاصة بإستئناف المباحثات، مشيرا الى انه لا توجد عوامل اخرى ادت لتأجيل الزيارة.

وكان المقرر ان يزور وفد رفيع من حكومة الاقليم برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم يوم غد الاحد العاصمة بغداد لإستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

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