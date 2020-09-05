2020/09/05 | 17:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية ، محمد الغزي اليوم السبت ، ان لجنته منحت الكتل السياسية 15 يوما لابداء رؤيتها حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات “.

وقال الغزي في تصريح لـ“خبر برس” ، ان” اللجنة اجتمعت اليوم وبنصاب مكتمل لكافة اعضائها لمناقشة جدول اعمال الجلسة”، مبينا ان ” اللجنة اكملت تقريرها حول طبيعة الدوائر المتعددة وفاتحت رئاسة مجلس النواب بضرورة ان ترسل الكتل السياسية رؤيتها حول طبيعة الدوائر الانتخابية المتعددة لاكمال قانون الانتخابات وتم قراءة التقرير داحل الجلسة “.

واكد نائب رئيس اللجنة القانونية ان” القانونية حددت موعد اقصى لارسال الكتل السياسة رؤيتها حول طبيعة الدوائر الانتخابية بـ ( 15 ) يوما مع العلم ان اللجنة قد ارسلت كتبا رسمية الى الكتل السياسية منذ شهر حزيران الماضي ولم تصل اجابات الكتل السياسية “، مستدركا ” الكتلة الوحيدة التي ارسلت رؤيتها الى اللجنة كتلة سائرون النيابية واوضحت طبيعة الدوائر الانتخابية من خلال رؤيتها على ان يكون العراق بشكل كامل 237 دائرة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب لـ(واخ): القانونية النيابية منحت الكتل السياسية 15 يوم لابداء ارائهم حول الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب لـ(واخ): القانونية النيابية منحت الكتل السياسية 15 يوم لابداء ارائهم حول الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).