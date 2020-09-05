التقاعد الوطنية تعلن اطلاق رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول

2020/09/05 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن المكتب الإعلامي لهيئة التقاعد الوطنية اطلاق رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول.وقالت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت انه “تمَ إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول 2020 وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 و بعدد (507) من المستحقين فقط بعد التدقيق بشكل أصولي ومتكامل من قبل […]

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