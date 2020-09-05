هكذا احتفلت غادة عبد الرازق بعيد ميلاد “روتانا “…صور

2020/09/05 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق، بعيد ميلاد ابنتها روتانا، من خلال نشر مجموعة صور لها في مراحل مختلفة من عمرها.وعبر حسابها بموقع (إنستجرام)، علقت غادة على الصور قائلة: (عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة وكل حياتي)، حسب موقع مصراوي.وشاركت غادة في رمضان الماضي بمسلسل (سلطانة المعز) بطولة محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، […]

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