2020/09/05 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت وكالة الاستخبارات مخطط لتفجير خيام المتظاهرين بقضاء الرفاعي في ذي قار.

وفي التفاصيل، قالت وكالة الاستخبارات إنها شكلت فريق عمل مختص من مفارزها بعد ورود معلومات عن قيام أحد المتهمين بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي، مشيرة إلى أنها القت القبض على المتهم بالجرم المشهود أثناء قيامة بعملية زرع العبوة وإحباط مخططه لاستهداف المتظاهرين السلميين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط مخطط لتفجير خيام المتظاهرين في ذي قار والقاء القبض على المتهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط مخطط لتفجير خيام المتظاهرين في ذي قار والقاء القبض على المتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).