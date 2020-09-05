عندما تعلو قامة الفن! - عبدالله صالح

2020/09/05 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_صالح الزوبعة التي أثارتها الزيارة الأخيرة لإمانويل ماكرون رئيس فرنسا فور وصوله الى بيروت الى دار الفنانة " السيدة " فيروز، لازالت تداعيتها تتفاعل، ولازال الموضوع يثير الاهتمام لدى الرأي العام والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي .بغض النظر عن الأهداف السياسية التي توخاها ماكرون من زيارته هذه ، خصوصا وهي تأتي في أحرج الأوقات التي يمر بها لبنان حيث غدت بيروت ، عروسة الشرق الأوسط ، مدينة منكوبة ، لا فقط ......





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