كركوك: القبض على أحد قادة مفارز داعش

2020/09/05 | 18:25 - المصدر: عين العراق

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اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على احد قادة مفارز عصابات داعش الارهابي في محافظة كركوك.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية، انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط بملاحقة فلول وخلايا عناصر د اعش الارهابي والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، باشرت الفرقة الالية وبإشراف مباشر من قبل قائد الفرقة اللواء محمد جواد جعفر بتنفذ عملية أمنية ناجحة".

واضاف، ان "العملية جاءت وفقاً لمعلومات ومتابعة استخبارية دقيقة تكللت بالقبض على الإرهابي المطلوب ( ح.



ح.ت ) في مركز محافظة كركوك"، مبينا ان "المعلومات الامنية، أكدت انتماء المتهم المطلوب وفق المادة ٤ إرهاب الى تنظيم داعش ولاية كركوك".

واشار البيان، الى ان "المتهم عمل في ديوان القضاء والمظالم وكذلك قيادته للمفارز العسكرية المشاركة بالعديد من الهجمات الارهابيه ضد القوات الأمنية في قضاء العباسي"، لافتا الى انه "تم تسليم المتهم اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

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