التقاعد تصدر بيان بشأن الاستقطاعات برواتب المتقاعدين لشهر ايلول

2020/09/05 | 18:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أصدرت هيأة القاعد الوطنية بيانا حول الانباء المتداولة حولة وجود استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر أيلول، موضحة ان المبالغ المستقطعة تخص السلف والقروض.وقالت الهيأة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت انه “تداولت بعض مواقع التواصل الأجتماعي أنباءً حول وجود أستقطاعات في الرواتب التقاعدية لشهر أيلول 2020 ، لذا نود إن نُبين […]

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