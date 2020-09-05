انتحار طالبة عراقية في الصف السادس بسبب معدلها

2020/09/05 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أقدمت طالبة عراقية على الانتحار بعد إصدار نتيجة الامتحانات النهائية للطلبة في المرحلة الإعدادية، والتي أظهرت عدم حصولها على معدل مرتفع، مما دفعها للإقدام على الانتحار، على الرغم من نجاحها في كافة المواد المدرسية.وذكرت مصادر عراقية، أن الطالبة نجوى إبراهيم من محافظة حلبجة في إقليم كردستان بالعراق، تدرس بالمرحلة الإعدادية في الصف السادس […]

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