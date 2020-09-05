الجيش اللبناني يطيح بخلية ارهابية مرتبطة بداعش

2020/09/05 | 18:33 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية:الفرات نيوز} اعلن الجيش اللبناني، السبت، القبض على خلية ارهابية مرتبطة بداعش الارهابي.





وقال الجيش اللبناني في بيان، بحسب الوكالة الوطنية، ان مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

وأضاف البيان، "أظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020".

وفاء الفتلاوي

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