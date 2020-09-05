وصول وزير الخارجية السويسري إلى ايران

2020/09/05 | 18:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية:الفرات نيوز} وصل وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس، اليوم السبت، إلى ايران حيث توجه إلى مدينة أصفهان وسط البلاد.





وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد قال في تصريح الجمعة، إن وزير الخارجية السويسري سيصل إلى إيران يوم السبت كما هو مخطط له ، وسيكون له في البداية زيارة قصيرة إلى أصفهان.بحسب المواقع الاخبارية الايرانية

وأضاف خطيب زاده، ان البرامج الرسمية لزيارة وزير الخارجية السويسري ستبدأ يوم الأحد في طهران بعد توقف قصير في أصفهان، حيث سيكون أهمها الاجتماع بمناسبة مئوية بدء العلاقات بين البلدين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن جدول لقاءات وزير الخارجية السويسري سينجز يومي الأحد والاثنين مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وبعض كبار المسؤولين الآخرين.

وحول المحاور الرئيسية لمحادثات وزير الخارجية السويسري في طهران، قال خطيب زاده ، إن المحاور الرئيسية لمباحثاته ولقاءاته ستكون التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية ، وكذلك القضايا المتعلقة بالقناة المالية السويسرية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه كما قلنا سابقاً، تمت صفقتان عبر القناة السويسرية ، جرت أولهما بشكل تجريبي في فبراير من العام الماضي.



وفي يونيو من هذا العام ، تم تنفيذ أول عملية رسمية لهذه القناة ، وكلاهما تضمن نقل مواد دوائية من خلال استخدام الموارد المالية الإيرانية الموجودة في سويسرا.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بترحيب وجهود سويسرا لمتابعة هذه القناة المالية، قائلا، لدينا أيضًا شكوك جدية بشأن نوايا أمريكا بسبب بعض الإجراءات الأمريكية المدمرة ضد هذه القناة المالية.



بالتأكيد من الواضح أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن عبر هذه القناة المالية كانت من خلال أصول إيران الموجودة في سويسرا ، وإذا تمكنت هذه القناة من التخلص من الضغط الأمريكي ، فيمكنها تسهيل شحن البضائع والأدوية من خلال استغلال الودائع الإيرانية دول أخرى.



نحن نرحب بذلك.



هذه الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر وتوافق البلدين من أجل تفعيل القناة المالية السويسرية بشكل اكبر ودراسة السبل الممكنة لحل المشكلات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى تشكيلة الوفد المرافق لوزير الخارجية السويسري ، قائلا، هناك بعض الشخصيات البرلمانية السويسرية سترافقه في هذه الزيارة حيث تم التحضير لها لزيارة مجلس الشورى الإسلامي.

وفاء الفتلاوي

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