2020/09/05 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ .. أعلنت وزارة الصحة الأردنية السبت تسجيل (52) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (43) حالة محليّة.وتوزعت حالات السبت كما يلي: ▪︎ (22) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (15) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(7) تحت الاستقصاء.▪︎ (14) حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.▪︎ (6) حالات في محافظة إربد، مخالطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاردن يسجل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاردن يسجل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).