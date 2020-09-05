وفاة والد الفنان المصري أيمن عزب متأثرا بكورونا

2020/09/05 | 18:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ توفي منذ قليل ، والد الفنان المصري أيمن عزب، وذلك بعد صراع مع المرض، وكتب أيمن عزب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الوفاة، قائلًا: “انتقل إلى رحمة الله الآن أبي..رحمه الله وأسكنه فسيح جناته..نسألكم الفاتحة والدعاء”.وكان قد أعلن الفنان أيمن عزب، خلال الفترة الماضية عن إصابة […]

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