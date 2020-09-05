2020/09/05 | 18:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، السبت، وصول الدفعة الأولى من أجهزة شركة سينا (Ciena) الكندية.



وذكرت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، التابعة للوزارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 أيلول 2020)، أن "الدفعة الأولى من أجهزة شركة سينا (Ciena) الكندية، وصلت بهدف تطوير البنى التحتية للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف البيان، أن "وصول هذه الأجهزة سيسهم بتوفير أفضل الخدمات الحديثة والمتنوعة التي تحتاج الى سعات الاتصالات العالية في مجال تبادل البيانات عبر الشبكة الوطنية خلال محطات التراسل الضوئية المنتشرة في عموم محافظات العراق"، مؤكداً، أن "وصول الأجهزة إلى مواقع العمل تم بإشراف ومتابعة وزير الاتصالات أركان الشيباني، وإنه ستتم المباشرة بالتنصيب وإدخالها للخدمة حيث ستمكن من مضاعفة سعات الاتصالات على الشبكة الوطنية ما ينعكس إيجابيا على تحسين خدمة الاتصالات والانترنت في عموم أنحاء البلاد".

وتابع، أن "مشاريع وزارة الاتصالات مشاريع تخصصية لا تستطيع أية شركة تنفيذها سوى الشركات العالمية المصنعة المختصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، داعيا "وسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي يطلقها البعض ممن اعتادوا على إطلاق حملات التشويه والإساءة ، بعد تضررهم من مشاريع الوزارة التي حرمتهم من سرقة أموال الشعب خلال عمليات التهريب وغيرها من عمليات الابتزاز والتحايل".

ولفت إلى أن "الوزارة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وإن المواطن سيلمس تحسن الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تعلن وصول وجبة أولى من أجهزة ’سينا’: تحسن في الخدمات قريباً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تعلن وصول وجبة أولى من أجهزة ’سينا’: تحسن في الخدمات قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).