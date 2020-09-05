أكثر من 26.4 مليون إصابة و869 ألف وفاة بكورونا في العالم

2020/09/05 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

تواصل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا»، في أكثر من 210 من دول ومناطق العالم المختلفة، مُنذ اكتشاف أولى الإصابات في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019، وعلى الرغم من تفاوت الحالات، بين انخفاض وارتفاع، فإن الضرر والألم الناتجين عن الوباء يبقيان الشيء الوحيد الملموس من هذا “الخبيث”.

وأظهر آخر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 26.4 مليون شخص أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، كما توفي ما يقرب من 869 ألف حالة جراء الفيروس.



وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مُسجلة ستة ملايين و165 ألفاً و332 إصابة، و186768 حالة وفاة.



وجاءت البرازيل في المركز الثاني، مُسجلة أربعة ملايين و41 ألفاً و638 إصابة و124614 وفاة.



وفي المركز الثالث جاءت الهند؛ حيث سجلت ثلاثة ملايين و936 ألفاً و747 إصابة و68472 حالة وفاة.



وحلت روسيا في المركز الرابع، مسجلة مليوناً و15 ألفاً و105 حالات إصابة، و17649 حالة وفاة.

بينما سجلت الصين مهد انتشار الوباء في العالم وسبب محنته، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الرابع من سبتمبر/ أيلول، انخفاضاً من 25 حالة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، لتسجل البلاد 20 يوماً متتالية بدون إصابات محلية.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالوباء في البر الرئيسي الآن 85112، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



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