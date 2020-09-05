بقراءة أولى ومناقشات.. البرلمان يبدأ سجال قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

2020/09/05 | 18:46 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد، فيما أنهى قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وذكر بيان مقتضب لمجلس الننواب، أن "رئـيـس مـجـلـس النـواب مـحـمـد الـحلبوسي، افـتـتـح أعـمـال الجلسـة رقم (١)، من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي الاول"، مضيفا ان "عدد الحضور هو ١٦٩ نائباً".

وأعلن رئيس البرلمان خلال الجلسة، موافقة هيئة الرئاسة توجيه سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط حول البرنامج الإصلاحي.

وقال الحلبوسي، إن "الرئاسة وافقت على طلب النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفاهي الى وزيري المالية والتخطيط للإجابة على اسباب عدم وصول ورقة الاصلاح التي نص عليها قانون الاقراض الأخير ويتم الاجابة عليها بجلسة الثلاثاء أو الخميس".

وأضاف الحلبوسي، "ادعو الجميع الى تحمل مسؤولياته بإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة".

وأنهى مجلس النواب، قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي مجلس النواب، وفق بيان صدر عن الدائرة الإعلامية.

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