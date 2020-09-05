بعد الاتفاق على التفاصيل المالية.. بشار رسن يحسم وجهته الكروية

2020/09/05 | 18:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توصل نادي بيرسبوليس الإيراني، لاتفاق شبه نهائي مع نجم المنتخب العراقي، بشار رسن، لتجديد تعاقده مع الفريق للموسم الرابع تواليا.

وقال رسن في تصريحات لكووورة "توصلت لاتفاق شبه نهائي مع بيرسبوليس لتجديد العقد للموسم الرابع على التوالي، بعد التوافق مع إدارة النادي على المتبقي من قيمة عقدي للموسم الماضي".

وأوضح أن قرار الاتحاد الإيراني، إيجابي للغاية، لأن الأندية تعاني من ضائقة مالية، وهناك شكاوى كبيرة ضد عدد من الفرق.

وتابع "القرار يأتي للحد من الشكاوى، مع منح الحق للاعبين المحترفين المتواجدين قبل القرار، بالبقاء مع أنديتهم في حال اتفاق الطرفين".

يشار إلى أن بشار رسن يطالب ناديه، بالحصول على 30% من قيمة عقده للموسم الماضي، وتم التوافق على التسوية المالية.

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