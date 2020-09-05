2020/09/05 | 18:53 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي يزور المركز التدريبي لاتحاد المواي تاي ويشيد بعمله و انجازات أبطاله

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