البرلمان يقترح على وزارة التربية الدوام بالتناوب وتأجيل العام الدراسي

2020/09/05 | 18:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعا برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس اللجنة بحضور الاعضاء يوم السبت لمناقشة المواد المدرجة على جدول اعمالها.

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