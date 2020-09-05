الناطق باسم القائد العام: كل من يهدد الإستقرار سيكون هدفاً للقوات الأمنية

2020/09/05 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

علق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، السبت 5 أيلول 2020، على العمليات العسكرية التي بدأت اليوم لحصر السلاح بيد الدولة في بغداد والبصرة، مبينا إن كل من يهدد الاستقرار سيكون هدفاً للقوات الامنية.

وقال رسول في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إنه "انطلقت عملية صباح اليوم لمصادرة السلاح في منطقتين ببغداد هما الفضيلية وحسينية المعامل بمشاركة جهاز مكافحة الارهاب وقوات عمليات بغداد وتم في الاولى القبض على 5 مطلوبين احدهم وفق المادة 4 ارهاب والبقية وفق المادة 406 قتل واحد المطلوبين اطلق النار على القوات الامنية وتم القبض عليه ،وفي حسينية المعامل تم القبض على 3 مطلوبين بحوزتهم بيكسي ورشاشات والعمليتان انتهيتا في السابعة صباحاً".

وأضاف أنه "في البصرة ايضاً انطلقت عملية بمشاركة طيران الجيش لنزع السلاح المنلفت شمال وجنوب المحافظة وتم القبض على مطلوبين ومصادرة اسلحتهم ومواد التفجير التي بحوزتهم، فضلا عن القبض على مطلوب هارب من سجن بادوش".

واشار رسول إلى أن "القوات الامنية ستضرب بيد من حديد كل من يستهدف المواطنين، ولن تكون هناك أي منطقة خارج سلطة الدولة ولن يسمح لأي أحد بخرق القانون".

وتابع أن "كل من يهدد الاستقرار سيكون هدفاً للقوات الامنية".

وفي وقت سابق، كشفت قيادة العمليات المشتركة، السبت (05 أيلول 2020)، نتائج عملية نزع السلاح في محافظة البصرة بعد ساعات على انطلاقها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، بعد ما باشرت في الساعة من فجر اليوم السبت بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة، حيث كانت على محورين، المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة - القرنة المدير الماجدية - الكرمة)".

وأضافت، أن "المحور الجنوبي كان من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالث فرقة مغاوير / 19 لمداهمة وتفتيش مناطق (الفاو - صفوان - مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان)".

وأشار البيان إلى أن العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على 3 أكياس من مادة C4 مع TNT وزورق و12 غرام من المواد المخدرة، ورشاشتين BKC، و7 بنادق نوع كلاشنكوف و3 أخرى نوع GC، وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة ( 40 ) ملم ومسدس، فضلا عن مجموعة من 7 حاويات عتاد أحادية 12 ملم، كما تم العثور على( كسريتين) وصاعق".

ولفت البيان إلى أن "الملقى القبض عليهم، تم إرسالهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية، فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وأكدت القيادة بحسب البيان، أن "القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين او التعدي على الممتلكات العامة والخاصة".

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