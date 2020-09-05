صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا المسجلة فيها

2020/09/05 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا المسجلة فيها هذا اليوم ، والبالغ عددها 720 اصابة .وذكرت الدائرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انالاصابات موزعة كالآتي:أبو غريب ——— 14ابو دشير ——— 9الاسكان ———- 6الاعلام ———— 14البياع ———— 12التاجي ———- 11الحارثية ———- 5الحرية ———- 52الدورة ———- 60الدولعي ——— 1الرحمانية ——- 5السيدية ——— 13 الشرطة الخامسة —— 2الشرطة الرابعة ——— 1الشعلة ——— 41الصالحية —— 1الطارمية —— 23الطوبجي —— 1العامرية —— 8العطيفية —— 4العلاوي ——- 4الغزالية ———- 18القادسية ——— 23الكاظمية ——— 28الكرخ ———— 6اللطيفية ——— 6المحمودية ——- 64المشاهدة ——- 4المعالف ———- 4المنصور ———- 13المواصلات ——- 1الوشاش ———- 9اليرموك ———- 25اليوسفية ———- 7جكوك ———— 3حي الجامعة ——- 27حي الجهاد ——- 36حي الخضراء —— 26حي العامل ——— 45حي العدل ——— 18حي الفرات ——- 21سبع البور ——— 8سويب ————- 3سجن الكرخ ——- 1شارع حيفا ——— 2كرادة مديم ——- 1ناحية الرشيد ——— 5مجمع مطار بغداد —- 1سكنة جانب الرصافة —- 13محافظة الديوانية ——- 2محافظة المثنى ——- 2محافظة النجف —— 2محافظة بابل ———- 2محافظة ديالى ——— 2محافظة ذي قار ——- 2محافظة صلاح الدين ——— 1محافظة البصرة ————— 1واضافت:" ان عدد حالات الشفاء بلغ 370، مع حالة وفاة واحدة"./انتهى7

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