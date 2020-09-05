القبض على سارق بعد ساعات من تنفيذ الجريمة في كنعان بديالى

2020/09/05 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت قيادة شرطة ديالى القبض على متهم بعد ساعات من تنفيذ جريمة سرقة منزل شرق بعقوبة .



وقالت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه انه تم تشكيل فريق امني لكشف ملابسات جريمة سرقة منزل في منطقة دور مندلي في ناحية كنعان شرق بعقوبة وبعد جميع المعلومات والادلة تم القبض على الجاني وبحوزته المسروقات .واضاف ان المتهم اعترف خلال التحقيق بقيامه بتنفيذ الجريمة ومحاولته قتل صاحبة المنزل حيث تم توقيفه وفق المادة / 442 / من قانون العقوبات /انتهى

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