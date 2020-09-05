سلامٌ على حامي الوَديعةِ زينبٍ

2020/09/05 | 18:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة تتناول قصة صُمود بطلة كربلاء السيدة العقيلة زينب الكبرى بنت الامام علي (عليهما السلام) وحفيدة رسول الله وسيد الانبياء محمد (صلى الله عليه وآله...

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