بحث لجامعة اوكسفورد: ظهور الفحص إيجابيا لا يعني بالضرورة ان الشخص مصاب بالفيروس

2020/09/05 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف بحث علمي أعده خبراء بجامعة اوكسفورد البريطانية، عن معلومات جديدة ومفاجئة عن طبيعة الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد مدير مركز الجامعة للطب المبني على الأدلة البروفيسور كارل هينيغان، وهو احد المشاركين بالبحث، ان ظهور نتائج إيجابية اثناء فحص فيروس كورونا لدى أي شخص، لا يعني بالضرورة اصابته بالفيروس، مبنا ان من غير الصحيح الإجابة بنعم او بلا على السؤال عن بشأن الإصابة، لان المريض يمكن ان يكون حاملا للجزء الميت او الأجزاء الصغيرة للفيروس والتي تظهر اثناء الاختبارات، وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في مناطق مختلفة من العالم.

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