التريبة النيابية تقدم مقترحات بشأن بدء العام الدراسي الجديد في العراق

2020/09/05 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة التربية النيابية، عن تقديمها مقترحات بشأن بدء العام الدراسي الجديد، من بينها تأجيل العام الدراسي وتقليص المواد الدراسية.

وأصدرت اللجنة بيانا حول مقترحاتها المقدمة لوزارة التربية، والتي تضمنت تأجيل العام الدراسي الى ما بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، وأن يكون دوام الصفوف الأولية الثلاثة للمرحلة الابتدائية، في اول ثلاثة ايام من الأسبوع، وان يكون دوام الصفوف الرابع والخامس والسادس في النصف الثاني من الاسبوع، إضافة الى تقسيم طلاب المرحلة المتوسطة والاعدادية الى قسمين، يكون دوام كل قسم منهما ثلاثة ايام في الاسبوع.

وتضمنت المقترحات تقليص مواد المناهج الدراسية، والابقاء على الفصول المهمة فقط، والعمل بالمنصات الالكترونية التي أطلقتها وزارة التربية، ومطالبة التلاميذ والطلبة بتقارير نصف شهرية او شهرية، وان يكون استيفاء اجور المدارس الاهلية من التلاميذ والطلبة بحسب ايام الدوام، او بحسب اعطاء الدروس التعليمية،على ان تتخذ الوزارة قرارا بتخفيض الاجور.

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