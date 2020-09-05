المالية النيابية: موازنة 2021 لم تصل البرلمان حتى الان

2020/09/05 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان رئاسة مجلس النواب لم تتسلم لغاية الان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة حنين قدو لـ/ المعلومة /، ان “مجلس الوزراء لم يرسل حتى الان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لرئاسة مجلس النواب لتشريعه”، لافتا الى ان “الموازنة قد تصل خلال الفترة المقبلة”.

واضاف ان “اللجنة المالية رافضة لتجديد القروض الخارجية والداخلية ضمن موازنة 2021″، مبينا ان “الذهاب نحو القروض امر خاطئ ويشكل خطرا على الاقتصاد العراقي”.

و اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ سيصل مجلس النواب قريبا.



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