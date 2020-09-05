محافظة تسجل أعلى نسبة شفاء من كورونا منذ ظهوره في العراق

2020/09/05 | 18:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار …

أعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في الانبار، خليل الراشد، السبت، تسجيل نسبة شفاء هي الاولى من نوعها منذ بدأ تطبيق اجراءات كورونا الوقائية في عموم مدن المحافظة.

وقال الراشد لـ /المعلومة/ إن “الانبار سجلت اعلى نسبة شفاء بفيروس كورونا منذ تطبيق اجراءات مكافحة المرض اذ بلغ عدد المتشافين 124 حالة في مؤشر على تصاعد نسب الشفاء خلال الايام المقبلة “.

وأضاف، أن “الانبار سجلت 36 اصابة بفيروس كورونا توزعت 13 اصابة في قضاء الرمادي و 9 اصابات في قضاء هيت غربي الانبار و 5 اصابات في قضاء الفلوجة و 4 اصابات في قضاء القائم ثلاثة منهم من ناحية العبيدي فيما سجل قضاء راوه اصابة واحدة ولم تسجل المحافظة أي حالة وفاة جراء الاصابة في بالفيروس”.



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