المذيع المصري خالد عليش يكشف عن وجود صلة قرابة تجمعه بالأمريكية بيلي إيليش

2020/09/05 | 19:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ ترددت أنباء خلال الفترة الماضية ، تفيد بوجود صلة قرابة بين المذيع المصري خالد عليش، ومطربة البوب الأمريكية بيلي إيليش.وردا على ماتردد ، أصدر عليش ، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوضح خلاله حقيقة الأمر.وكتب خالد عليش، في بيانه: بخصوص ما تم تداوله من فترة على […]

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